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Забери у росіянина здатність вселяти страх, і життя скукожується – Невзоров

Політика 11:42   22.05.2023
Олександр Невзоров
російський журналіст
Забери у росіянина здатність вселяти страх, і життя скукожується – Невзоров

Росіянин почувається затишно, тільки поки знає, що “навіює страх”. Хоч комусь. Найбільш обос@ане підзабірне “чмо” надихається тим “страхом”, який “його країна” вселяє світу. Чмо “пре” від бомб і парадів. Амплуа частинки “світового страху” наповнює змістом його життя. Але! Забери у росіянина “здатність вселяти страх” – і його життя скукожується та втрачає всякий смак.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст

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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 11:42;

    • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіянин почувається затишно, тільки поки знає, що “навіює страх”. Хоч комусь. Найбільш обос@ане підзабірне “чмо” надихається тим “страхом”, який “його…".