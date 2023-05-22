Забери у росіянина здатність вселяти страх, і життя скукожується – Невзоров

Росіянин почувається затишно, тільки поки знає, що “навіює страх”. Хоч комусь. Найбільш обос@ане підзабірне “чмо” надихається тим “страхом”, який “його країна” вселяє світу. Чмо “пре” від бомб і парадів. Амплуа частинки “світового страху” наповнює змістом його життя. Але! Забери у росіянина “здатність вселяти страх” – і його життя скукожується та втрачає всякий смак.