Забери у росіянина здатність вселяти страх, і життя скукожується – Невзоров
Росіянин почувається затишно, тільки поки знає, що “навіює страх”. Хоч комусь. Найбільш обос@ане підзабірне “чмо” надихається тим “страхом”, який “його країна” вселяє світу. Чмо “пре” від бомб і парадів. Амплуа частинки “світового страху” наповнює змістом його життя. Але! Забери у росіянина “здатність вселяти страх” – і його життя скукожується та втрачає всякий смак.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 11:42;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіянин почувається затишно, тільки поки знає, що “навіює страх”. Хоч комусь. Найбільш обос@ане підзабірне “чмо” надихається тим “страхом”, який “його…".