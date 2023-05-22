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Отними у русского способность внушать страх, и жизнь скукоживается — Невзоров

Мир 11:42   22.05.2023
Александр Невзоров
российский журналист
Отними у русского способность внушать страх, и жизнь скукоживается — Невзоров

Россиянин чувствует себя уютно, только пока знает, что «внушает страх». Хоть кому-нибудь. Самое обос@анное подзаборное «чмо» одушевляется тем «страхом», который «его страна» внушает миру. Чмо «прет» от бомб и парадов. Амплуа частички «мирового ужаса» наполняет смыслом его жизнь. Но! Отними у русского «способность внушать страх» — и его жизнь скукоживается и теряет всякий смак.

Автор: Александр Невзоров, российский журналист

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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 11:42;

    • Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россиянин чувствует себя уютно, только пока знает, что «внушает страх». Хоть кому-нибудь. Самое обос@анное подзаборное «чмо» одушевляется тем «страхом», который…".