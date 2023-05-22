Отними у русского способность внушать страх, и жизнь скукоживается — Невзоров
Россиянин чувствует себя уютно, только пока знает, что «внушает страх». Хоть кому-нибудь. Самое обос@анное подзаборное «чмо» одушевляется тем «страхом», который «его страна» внушает миру. Чмо «прет» от бомб и парадов. Амплуа частички «мирового ужаса» наполняет смыслом его жизнь. Но! Отними у русского «способность внушать страх» — и его жизнь скукоживается и теряет всякий смак.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Отними у русского способность внушать страх, и жизнь скукоживается — Невзоров»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 11:42;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россиянин чувствует себя уютно, только пока знает, что «внушает страх». Хоть кому-нибудь. Самое обос@анное подзаборное «чмо» одушевляется тем «страхом», который…".