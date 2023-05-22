Отними у русского способность внушать страх, и жизнь скукоживается — Невзоров

Россиянин чувствует себя уютно, только пока знает, что «внушает страх». Хоть кому-нибудь. Самое обос@анное подзаборное «чмо» одушевляется тем «страхом», который «его страна» внушает миру. Чмо «прет» от бомб и парадов. Амплуа частички «мирового ужаса» наполняет смыслом его жизнь. Но! Отними у русского «способность внушать страх» — и его жизнь скукоживается и теряет всякий смак.