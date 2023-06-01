“Я б порадив росіянам жити в страху” – Портников

Для початку одужання від того жуйного стану, в якому перебувають останні роки російські люди, я порадив би жити в страху… Якщо сильно злякаєтеся – захочете припинення війни. Якщо сильно захочете припинення війни – позбавтеся Путіна і чекістів. Якщо позбавитеся Путіна і чекістів – перестанете боятися і не ховатимете своїх дітей.