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“Я б порадив росіянам жити в страху” – Портников

Політика 11:30   01.06.2023
Віталій Портников
журналіст
“Я б порадив росіянам жити в страху” – Портников

Для початку одужання від того жуйного стану, в якому перебувають останні роки російські люди, я порадив би жити в страху… Якщо сильно злякаєтеся – захочете припинення війни. Якщо сильно захочете припинення війни – позбавтеся Путіна і чекістів. Якщо позбавитеся Путіна і чекістів – перестанете боятися і не ховатимете своїх дітей.

Автор: Віталій Портников, журналіст
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 11:30;

    • Кореспондент Віталій Портников, журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для початку одужання від того жуйного стану, в якому перебувають останні роки російські люди, я порадив би жити в страху……".