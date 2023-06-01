«Я бы посоветовал русским жить в страхе» — Портников

Для начала выздоровления от того жвачного состояния, в котором находятся последние годы русские люди, я бы посоветовал жить в страхе… Если сильно испугаетесь — захотите прекращения войны. Если сильно захотите прекращения войны — избавитесь от Путина и чекистов. Если избавитесь от Путина и чекистов — перестанете бояться и не будете хоронить своих детей.