«Я бы посоветовал русским жить в страхе» — Портников
Для начала выздоровления от того жвачного состояния, в котором находятся последние годы русские люди, я бы посоветовал жить в страхе… Если сильно испугаетесь — захотите прекращения войны. Если сильно захотите прекращения войны — избавитесь от Путина и чекистов. Если избавитесь от Путина и чекистов — перестанете бояться и не будете хоронить своих детей.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 11:30;
Корреспондент Виталий Портников, журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для начала выздоровления от того жвачного состояния, в котором находятся последние годы русские люди, я бы посоветовал жить в страхе……".