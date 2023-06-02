“Про вас ніхто не подбає” – український військовий оглядач росіянам

(Росіяни), ласкаво просимо до реальності війни. Ваші будинки горітимуть. Ваші близькі вмиратимуть. Ви будете змушені бігти та бідувати. І про вас ніхто не подбає. В Україні діє система допомоги біженцям, у вас такого не буде. Адже для вашої влади ви не більше ніж м’ясо. Областю більше, областю менше… Росія велика, територій багато, та й баби ще нанароджують.