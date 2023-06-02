“Про вас ніхто не подбає” – український військовий оглядач росіянам
(Росіяни), ласкаво просимо до реальності війни. Ваші будинки горітимуть. Ваші близькі вмиратимуть. Ви будете змушені бігти та бідувати. І про вас ніхто не подбає. В Україні діє система допомоги біженцям, у вас такого не буде. Адже для вашої влади ви не більше ніж м’ясо. Областю більше, областю менше… Росія велика, територій багато, та й баби ще нанароджують.
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Ви читали новину: «“Про вас ніхто не подбає” – український військовий оглядач росіянам»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2023 в 11:35;
Кореспондент Олександр Коваленко, аналітик групи "Інформаційний спротив" у цій статті розкриває тему новин про те, що "(Росіяни), ласкаво просимо до реальності війни. Ваші будинки горітимуть. Ваші близькі вмиратимуть. Ви будете змушені бігти та бідувати. І про…".