«О вас никто не позаботится» — украинский военный обозреватель россиянам
Фото: кадр из видео
(Россияне), добро пожаловать в реальность войны. Ваши дома будут гореть. Ваши близкие будут умирать. Вы будете вынуждены бежать и бедствовать. И о вас никто не позаботится. В Украине действует система помощи беженцам, у вас такого не будет. Ведь для вашей власти вы не более чем мясо. Областью больше, областью меньше… россия большая, территорий много, да и бабы еще нарожают.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:35;
Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "(Россияне), добро пожаловать в реальность войны. Ваши дома будут гореть. Ваши близкие будут умирать. Вы будете вынуждены бежать и бедствовать.…".