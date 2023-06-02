«О вас никто не позаботится» — украинский военный обозреватель россиянам

(Россияне), добро пожаловать в реальность войны. Ваши дома будут гореть. Ваши близкие будут умирать. Вы будете вынуждены бежать и бедствовать. И о вас никто не позаботится. В Украине действует система помощи беженцам, у вас такого не будет. Ведь для вашей власти вы не более чем мясо. Областью больше, областью меньше… россия большая, территорий много, да и бабы еще нарожают.