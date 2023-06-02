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«О вас никто не позаботится» — украинский военный обозреватель россиянам

Мир 11:35   02.06.2023
Александр Коваленко
аналитик группы "Информационное сопротивление"
«О вас никто не позаботится» — украинский военный обозреватель россиянам Фото: кадр из видео

(Россияне), добро пожаловать в реальность войны. Ваши дома будут гореть. Ваши близкие будут умирать. Вы будете вынуждены бежать и бедствовать. И о вас никто не позаботится. В Украине действует система помощи беженцам, у вас такого не будет. Ведь для вашей власти вы не более чем мясо. Областью больше, областью меньше… россия большая, территорий много, да и бабы еще нарожают.

Автор: Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление"
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  • Категории: Мир, Общество, Политика, Происшествия, Сказано; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:35;

    • Корреспондент Александр Коваленко, аналитик группы "Информационное сопротивление" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "(Россияне), добро пожаловать в реальность войны. Ваши дома будут гореть. Ваши близкие будут умирать. Вы будете вынуждены бежать и бедствовать.…".