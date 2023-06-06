РФ не можна залишати ні метра землі, кожен використають для терору- Зеленський
Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати, бо кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку. І ця перемога буде.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 12:24;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.…".