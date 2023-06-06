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РФ нельзя оставлять ни метра земли, каждый используют для террора — Зеленский

Политика 12:24   06.06.2023
Владимир Зеленский
Президент Украины
РФ нельзя оставлять ни метра земли, каждый используют для террора — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни одного метра нельзя им оставлять, потому что каждый метр они используют для террора. Только победа Украины вернет безопасность. И эта победа будет.

Автор: Владимир Зеленский, Президент Украины
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  • Категории: Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 12:24;

    • Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли. Ни…".