Військовий експерт назвав дві можливі причини підриву армією РФ Каховської ГЕС

Або російське військове командування, бачить, що ЗСУ вже найближчим часом спробують форсувати р. Дніпро у її нижній течії… Або воно збирається відходити на Крим і намагається залишити за собою спустошену та зруйновану місцевість, виключно через свою відмороженість та злобу. Інших причин для підриву Каховської ГЕС я не бачу.