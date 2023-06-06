Військовий експерт назвав дві можливі причини підриву армією РФ Каховської ГЕС
Або російське військове командування, бачить, що ЗСУ вже найближчим часом спробують форсувати р. Дніпро у її нижній течії… Або воно збирається відходити на Крим і намагається залишити за собою спустошену та зруйновану місцевість, виключно через свою відмороженість та злобу. Інших причин для підриву Каховської ГЕС я не бачу.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Військовий експерт назвав дві можливі причини підриву армією РФ Каховської ГЕС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 12:31;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Або російське військове командування, бачить, що ЗСУ вже найближчим часом спробують форсувати р. Дніпро у її нижній течії… Або воно…".