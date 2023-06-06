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Военный эксперт назвал две возможные причины подрыва армией РФ Каховской ГЭС

Происшествия 12:31   06.06.2023
Константин Машовец
военный обозреватель
Военный эксперт назвал две возможные причины подрыва армией РФ Каховской ГЭС

Или российское военное командование, видит, что ВСУ уже в самое ближайшее время попытаются форсировать р. Днепр в ее нижнем течении… Или оно собирается отходить на Крым и пытается оставить за собой опустошенную и разрушенную местность, исключительно из-за своей отмороженности и злобы. Других причин для подрыва Каховской ГЭС, я не вижу.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 12:31;

    • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Или российское военное командование, видит, что ВСУ уже в самое ближайшее время попытаются форсировать р. Днепр в ее нижнем течении……".