Военный эксперт назвал две возможные причины подрыва армией РФ Каховской ГЭС

Или российское военное командование, видит, что ВСУ уже в самое ближайшее время попытаются форсировать р. Днепр в ее нижнем течении… Или оно собирается отходить на Крым и пытается оставить за собой опустошенную и разрушенную местность, исключительно из-за своей отмороженности и злобы. Других причин для подрыва Каховской ГЭС, я не вижу.