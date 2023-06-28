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“Заварушку” організовував не Пригожин, а Уткін – Фесенко

Політика 11:18   28.06.2023
Володимир Фесенко
політолог
“Заварушку” організовував не Пригожин, а Уткін – Фесенко

Мене цікавить інший персонаж – Дмитро Уткін, засновник та військовий керівник ПВК “Вагнер”, колишній офіцер спецназу ГРУ. Саме він керував рейдом на Москву і, зважаючи на все, планував усю цю “заварушку”. Де Уткін зараз і де він буде завтра? Для військової активності “Вагнера” ​​це більш значуще, ніж місцеперебування Пригожина.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2023 в 11:18;

    • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мене цікавить інший персонаж – Дмитро Уткін, засновник та військовий керівник ПВК “Вагнер”, колишній офіцер спецназу ГРУ. Саме він керував…".