Live
  • Среда 28.06.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.02
    • 🟢

«Заварушку» организовывал не пригожин, а Уткин — Фесенко

Мир 11:18   28.06.2023
Владимир Фесенко
политолог
«Заварушку» организовывал не пригожин, а Уткин — Фесенко

Меня интересует другой персонаж — Дмитрий Уткин, основатель и военный руководитель ЧВК «Вагнер», бывший офицер спецназа ГРУ. Именно он руководил рейдом на Москву и, судя по всему, планировал всю эту «заварушку». Где Уткин сейчас, и где он будет завтра? Для военной активности «Вагнера» это более значимо, чем местонахождение Пригожина.

Автор: Владимир Фесенко, политолог
Популярно
Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста
Контрнаступление: ISW сообщил, что происходит на юге и у Антоновского моста
28.06.2023
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
В Генштабе назвали семь населенных пунктов Харьковщины, которые обстреляла РФ
27.06.2023
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
Что гуманитарное масло делает на заводе — комментарий ХОВА по уголовному делу
27.06.2023
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
Нацкомиссия рекомендует переименовать на Харьковщине два города и сотню сел
28.06.2023
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
Привлечь внимание к Каховской ГЭС: харьковчанка 85 минут провела в аквариуме
27.06.2023
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
Ночная атака «Шахедами» и обстрелы Харьковщины: сводка Генштаба
28.06.2023

Новости по теме:

11:18
«Заварушку» организовывал не пригожин, а Уткин — Фесенко
11:38
Береза сравнил бунт Пригожина с покушениями на Гитлера
09:56
«Пригожин испугался того, как далеко зашел» — директор Института будущего
11:39
Это вечный конфликт ФСБ и ГРУ — Портников о бунте Пригожина
11:26
Ж@пкин не справился с ролью Ричарда Львиное Сердце — Невзоров о Пригожине

  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Заварушку» организовывал не пригожин, а Уткин — Фесенко»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:18;

    • Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Меня интересует другой персонаж — Дмитрий Уткин, основатель и военный руководитель ЧВК «Вагнер», бывший офицер спецназа ГРУ. Именно он руководил…".