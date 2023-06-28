«Заварушку» организовывал не пригожин, а Уткин — Фесенко
Меня интересует другой персонаж — Дмитрий Уткин, основатель и военный руководитель ЧВК «Вагнер», бывший офицер спецназа ГРУ. Именно он руководил рейдом на Москву и, судя по всему, планировал всю эту «заварушку». Где Уткин сейчас, и где он будет завтра? Для военной активности «Вагнера» это более значимо, чем местонахождение Пригожина.
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- • Дата публикации материала: 28 июня 2023 в 11:18;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Меня интересует другой персонаж — Дмитрий Уткин, основатель и военный руководитель ЧВК «Вагнер», бывший офицер спецназа ГРУ. Именно он руководил…".