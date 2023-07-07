Live
  • П’ятниця 07.07.2023
    • Харків
  •   +33°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.84
    • 🟢

Повернути території, дітей та полонених – Зеленський про перемогу

Політика 11:57   07.07.2023
Володимир Зеленський
Президент України
Повернути території, дітей та полонених – Зеленський про перемогу

Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а для всіх. Тому так важливо, щоб було відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Це раз. Друге. Так важливо, щоб повернулись полонені. Третє. Так важливо, щоб повернулись вкрадені діти. І так важливо, щоб було покарання вбивць за злочини.

Автор: Володимир Зеленський, Президент України
Популярно
На Харківщині дозволили відновити очне навчання у школах та вишах – Синєгубов
На Харківщині дозволили відновити очне навчання у школах та вишах – Синєгубов
07.07.2023
Поліція показала наслідки «прильотів» на Харківщині (фото)
Поліція показала наслідки «прильотів» на Харківщині (фото)
07.07.2023
Яким школам на Харківщині дозволять приймати учнів – ХОВА (відео)
Яким школам на Харківщині дозволять приймати учнів – ХОВА (відео)
07.07.2023
На Харківщині відкрили ще дві тимчасові переправи через річки
На Харківщині відкрили ще дві тимчасові переправи через річки
07.07.2023
Ворогу все важче завдавати ударів по Харкову – Синєгубов
Ворогу все важче завдавати ударів по Харкову – Синєгубов
07.07.2023
ЗСУ вже за 2 км від головної лінії оборони РФ на півдні – Машовець (мапи)
ЗСУ вже за 2 км від головної лінії оборони РФ на півдні – Машовець (мапи)
07.07.2023

Новини за темою:

15:32
Прапор з підписом Зеленського харківський альпініст встановив на Алясці (фото)
11:08
Терехов про виступ Зеленського: Харків – форпост демократії Європи (відео)
09:32
Зеленський вручив нагороду воїну харківської 92 ОМБр (фото)
20:01
Людина з Кремля дуже боїться і ховається – Зеленський заговорив російською
15:01
Росія маскувала пропагандою дурості свого правління – Зеленський

  • Категорії: Політика, Сказано, Україна; Теги: , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Повернути території, дітей та полонених – Зеленський про перемогу»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 11:57;

    • Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а для всіх. Тому так важливо, щоб було відновлення…".