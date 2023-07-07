Повернути території, дітей та полонених – Зеленський про перемогу

Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а для всіх. Тому так важливо, щоб було відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Це раз. Друге. Так важливо, щоб повернулись полонені. Третє. Так важливо, щоб повернулись вкрадені діти. І так важливо, щоб було покарання вбивць за злочини.