Повернути території, дітей та полонених – Зеленський про перемогу
Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а для всіх. Тому так важливо, щоб було відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Це раз. Друге. Так важливо, щоб повернулись полонені. Третє. Так важливо, щоб повернулись вкрадені діти. І так важливо, щоб було покарання вбивць за злочини.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 11:57;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а для всіх. Тому так важливо, щоб було відновлення…".