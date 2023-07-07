Вернуть территории, детей и пленных — Зеленский о победе
Фото: Офис Президента
Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а для всех. Поэтому так важно, чтобы было восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Это раз. Второе. Так важно, чтобы вернулись пленные. Третье. Так важно, чтобы вернулись украденные дети. И так важно, чтобы было наказание убийц за преступления.
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- • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 11:57;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а для всех. Поэтому так важно, чтобы было восстановление…".