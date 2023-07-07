Вернуть территории, детей и пленных — Зеленский о победе

Очень хочется, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а для всех. Поэтому так важно, чтобы было восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Это раз. Второе. Так важно, чтобы вернулись пленные. Третье. Так важно, чтобы вернулись украденные дети. И так важно, чтобы было наказание убийц за преступления.