Незаконні конструкції недовговічні – Подоляк про вибух на Кримському мосту
Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування.
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Ви читали новину: «Незаконні конструкції недовговічні – Подоляк про вибух на Кримському мосту»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:17;
Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування.".