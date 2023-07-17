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Незаконні конструкції недовговічні – Подоляк про вибух на Кримському мосту

Події 11:17   17.07.2023
Михайло Подоляк
радник глави Офісу Президента Украиїни
Незаконні конструкції недовговічні – Подоляк про вибух на Кримському мосту

Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування.

Автор: Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Липня 2023 в 11:17;

    • Кореспондент Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента Украиїни у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будь-які незаконні конструкції, що використовуються для доставки російських інструментів масових убивств, недовговічні. Незалежно від причин руйнування.".