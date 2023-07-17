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Незаконные конструкции недолговечны — Подоляк о взрыве на Крымском мосту

Мир 11:17   17.07.2023
Михаил Подоляк
советник главы Офиса Президента Украины
Незаконные конструкции недолговечны — Подоляк о взрыве на Крымском мосту

Какие угодно незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения.

Автор: Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины
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  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:17;

    • Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие угодно незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения.".