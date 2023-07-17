Незаконные конструкции недолговечны — Подоляк о взрыве на Крымском мосту
Какие угодно незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения.
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- • Дата публикации материала: 17 июля 2023 в 11:17;
Корреспондент Михаил Подоляк, советник главы Офиса Президента Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие угодно незаконные конструкции, используемые для доставки российских инструментов массовых убийств, недолговечны. Вне зависимости от причин разрушения.".