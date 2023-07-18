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“Вбивати, брехати та заперечувати” – Кулеба про стратегію РФ

Політика 11:56   18.07.2023
Дмитро Кулеба
міністр закордонних справ України
“Вбивати, брехати та заперечувати” – Кулеба про стратегію РФ

Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі чи зрив Зернової угоди, російська стратегія однакова: вбивати, брехати та заперечувати. У РБ ООН я наголосив, що нам потрібна протилежна стратегія: сила, правда та підзвітність.

Автор: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:56;

    • Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі чи зрив Зернової угоди, російська стратегія однакова:…".