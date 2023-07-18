“Вбивати, брехати та заперечувати” – Кулеба про стратегію РФ

Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі чи зрив Зернової угоди, російська стратегія однакова: вбивати, брехати та заперечувати. У РБ ООН я наголосив, що нам потрібна протилежна стратегія: сила, правда та підзвітність.