“Вбивати, брехати та заперечувати” – Кулеба про стратегію РФ
Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі чи зрив Зернової угоди, російська стратегія однакова: вбивати, брехати та заперечувати. У РБ ООН я наголосив, що нам потрібна протилежна стратегія: сила, правда та підзвітність.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:56;
Кореспондент Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи то спроба анексії Криму, збиття MH17, повномасштабна війна, масові звірства в Бучі чи зрив Зернової угоди, російська стратегія однакова:…".