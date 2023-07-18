«Убивать, лгать и отрицать» — Кулеба о стратегии РФ
Будь то попытка аннексии Крыма, сбитие MH17, полномасштабная война, массовые зверства в Буче или срыв Зерновой сделки, российская стратегия одинакова: убивать, лгать и отрицать. В СБ ООН я подчеркнул, что нам нужна противоположная стратегия: сила, правда и подотчетность.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:56;
Корреспондент Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будь то попытка аннексии Крыма, сбитие MH17, полномасштабная война, массовые зверства в Буче или срыв Зерновой сделки, российская стратегия одинакова:…".