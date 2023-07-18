Заморожений конфлікт заохотить РФ до подальшої агресії – МЗС Польщі
У будь-яких зусиллях щодо відновлення миру в Україні ми повинні пропонувати лише законні рішення, оскільки несправедливий мир чи заморожений конфлікт лише продовжать нестабільність, що заохотить (РФ – Ред.) до подальшої агресії.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:38;
Кореспондент Збігнєв Рау, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будь-яких зусиллях щодо відновлення миру в Україні ми повинні пропонувати лише законні рішення, оскільки несправедливий мир чи заморожений конфлікт…".