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Заморожений конфлікт заохотить РФ до подальшої агресії – МЗС Польщі

Політика 11:38   18.07.2023
Збігнєв Рау
міністр закордонних справ Польщі
Заморожений конфлікт заохотить РФ до подальшої агресії – МЗС Польщі

У будь-яких зусиллях щодо відновлення миру в Україні ми повинні пропонувати лише законні рішення, оскільки несправедливий мир чи заморожений конфлікт лише продовжать нестабільність, що заохотить (РФ – Ред.) до подальшої агресії.

Автор: Збігнєв Рау, міністр закордонних справ Польщі
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  • Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2023 в 11:38;

    • Кореспондент Збігнєв Рау, міністр закордонних справ Польщі у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будь-яких зусиллях щодо відновлення миру в Україні ми повинні пропонувати лише законні рішення, оскільки несправедливий мир чи заморожений конфлікт…".