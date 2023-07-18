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Замороженный конфликт поощрит РФ к дальнейшей агрессии — МИД Польши

Мир 11:38   18.07.2023
Збигнев Рау
министр иностранных дел Польши
Замороженный конфликт поощрит РФ к дальнейшей агрессии — МИД Польши Фото: censor.net

В любых усилиях по восстановлению мира в Украине мы должны предлагать только законные решения, поскольку несправедливый мир или замороженный конфликт только продолжат нестабильность, которая поощрит (РФ – Ред.) к дальнейшей агрессии.

Автор: Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши
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  • Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:38;

    • Корреспондент Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В любых усилиях по восстановлению мира в Украине мы должны предлагать только законные решения, поскольку несправедливый мир или замороженный конфликт…".