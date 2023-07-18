Замороженный конфликт поощрит РФ к дальнейшей агрессии — МИД Польши
Фото: censor.net
В любых усилиях по восстановлению мира в Украине мы должны предлагать только законные решения, поскольку несправедливый мир или замороженный конфликт только продолжат нестабильность, которая поощрит (РФ – Ред.) к дальнейшей агрессии.
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 11:38;
Корреспондент Збигнев Рау, министр иностранных дел Польши в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В любых усилиях по восстановлению мира в Украине мы должны предлагать только законные решения, поскольку несправедливый мир или замороженный конфликт…".