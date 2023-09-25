Британія продовжить допомагати Україні незалежно від результату виборів у США

До того як ми побачимо, що відбудеться на виборах кандидата від республіканців (у США – Ред.), ще далеко, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні. Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вдертися до сусідньої країни, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда. І саме тому Британія стояла твердо (на захисті України), і ми продовжуватимемо це робити.