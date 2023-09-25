Британія продовжить допомагати Україні незалежно від результату виборів у США
Фото: REUTERS/Hollie Adams)
До того як ми побачимо, що відбудеться на виборах кандидата від республіканців (у США – Ред.), ще далеко, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні. Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вдертися до сусідньої країни, а потім просуватися на захід. І дуже важливо, щоб Путін не зміг безкарно вдертися до демократичного сусіда. І саме тому Британія стояла твердо (на захисті України), і ми продовжуватимемо це робити.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 11:15;
Кореспондент Грант Шаппс, міністр оборони Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "До того як ми побачимо, що відбудеться на виборах кандидата від республіканців (у США – Ред.), ще далеко, але ми…".