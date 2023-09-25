Британия продолжит помогать Украине, независимо от результата выборов в США

До того как мы увидим, что произойдет на выборах кандидата от республиканцев (в США — Ред.), еще далеко, но мы продолжим стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине. Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться в соседнюю страну, а затем продвигаться на запад. И очень важно, чтобы Путин не смог безнаказанно вторгнуться к демократическому соседу. И именно поэтому Британия стояла твердо (на защите Украины), и мы будем продолжать это делать.