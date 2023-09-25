Британия продолжит помогать Украине, независимо от результата выборов в США
Фото: REUTERS/Hollie Adams)
До того как мы увидим, что произойдет на выборах кандидата от республиканцев (в США — Ред.), еще далеко, но мы продолжим стоять бок о бок с нашими друзьями в Украине. Мы знаем, что происходит, когда мы позволяем тирану вторгнуться в соседнюю страну, а затем продвигаться на запад. И очень важно, чтобы Путин не смог безнаказанно вторгнуться к демократическому соседу. И именно поэтому Британия стояла твердо (на защите Украины), и мы будем продолжать это делать.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 11:15;
Корреспондент Грант Шаппс, министр обороны Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До того как мы увидим, что произойдет на выборах кандидата от республиканцев (в США — Ред.), еще далеко, но мы…".