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“Ми побачимо ще багато серій” – Фурса про блокування кордону поляками

Політика 12:07   24.11.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
“Ми побачимо ще багато серій” – Фурса про блокування кордону поляками

Певні польські перевізники блокують кордон з Україною, створюючи проблеми для українського бізнесу. Чи це приємно? Ні. Але. Це жодним чином не свідчить про ставлення Польщі чи ЄС, чи громадян ЄС до України. Це просто боротьба за гроші певної групи людей, які відстоюють свої економічні інтереси… Ми ще побачимо багато серій цього серіалу.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 12:07;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Певні польські перевізники блокують кордон з Україною, створюючи проблеми для українського бізнесу. Чи це приємно? Ні. Але. Це жодним чином…".