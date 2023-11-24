“Ми побачимо ще багато серій” – Фурса про блокування кордону поляками

Певні польські перевізники блокують кордон з Україною, створюючи проблеми для українського бізнесу. Чи це приємно? Ні. Але. Це жодним чином не свідчить про ставлення Польщі чи ЄС, чи громадян ЄС до України. Це просто боротьба за гроші певної групи людей, які відстоюють свої економічні інтереси… Ми ще побачимо багато серій цього серіалу.