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«Мы увидим еще много серий» — Фурса о блокировании границы поляками

Мир 12:07   24.11.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
«Мы увидим еще много серий» — Фурса о блокировании границы поляками Фото: facebook Сергея Фурсы

Некоторые польские перевозчики блокируют границу с Украиной, создавая проблемы для украинского бизнеса. Приятно ли это? Нет. Но. Это никоим образом не свидетельствует об отношении Польши или ЕС или граждан ЕС к Украине. Это просто борьба за деньги определенной группы людей, отстаивающих свои экономические интересы… Мы увидим еще много серий этого сериала.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 12:07;

  • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некоторые польские перевозчики блокируют границу с Украиной, создавая проблемы для украинского бизнеса. Приятно ли это? Нет. Но. Это никоим образом…".