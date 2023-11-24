«Мы увидим еще много серий» — Фурса о блокировании границы поляками

Некоторые польские перевозчики блокируют границу с Украиной, создавая проблемы для украинского бизнеса. Приятно ли это? Нет. Но. Это никоим образом не свидетельствует об отношении Польши или ЕС или граждан ЕС к Украине. Это просто борьба за деньги определенной группы людей, отстаивающих свои экономические интересы… Мы увидим еще много серий этого сериала.