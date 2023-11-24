«Мы увидим еще много серий» — Фурса о блокировании границы поляками
Фото: facebook Сергея Фурсы
Некоторые польские перевозчики блокируют границу с Украиной, создавая проблемы для украинского бизнеса. Приятно ли это? Нет. Но. Это никоим образом не свидетельствует об отношении Польши или ЕС или граждан ЕС к Украине. Это просто борьба за деньги определенной группы людей, отстаивающих свои экономические интересы… Мы увидим еще много серий этого сериала.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: граница, Польша, Фурса;
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- • Дата публикации материала: 24 ноября 2023 в 12:07;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Некоторые польские перевозчики блокируют границу с Украиной, создавая проблемы для украинского бизнеса. Приятно ли это? Нет. Но. Это никоим образом…".