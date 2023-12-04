З 2014 року в Україні вже мають бути гори боєприпасів – Ходжес

Будемо чесними – що робила Україна з 2014 року? Вже мають бути гори артилерійських боєприпасів. Так можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів?.. Україна може виробляти сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху та деяких матеріалів.