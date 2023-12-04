З 2014 року в Україні вже мають бути гори боєприпасів – Ходжес
Фото: mk.usembassy.gov
Будемо чесними – що робила Україна з 2014 року? Вже мають бути гори артилерійських боєприпасів. Так можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів?.. Україна може виробляти сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху та деяких матеріалів.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: боеприпасы, війна, поставки, производство, Ходжес;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 11:36;
Кореспондент Бен Ходжес, колишній командувач армії США у Європі у цій статті розкриває тему новин про те, що "Будемо чесними – що робила Україна з 2014 року? Вже мають бути гори артилерійських боєприпасів. Так можна бути розчарованим, що…".