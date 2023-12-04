С 2014-го в Украине уже должны быть горы боеприпасов — Ходжес

Давайте будем честными – что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских боеприпасов. Да, можно быть разочарованными, что Запад не дает больше. А что сделала Украина после 2014 года для увеличения собственного производства боеприпасов?.. Украина может производить сама. Извне нужны только поставки пороха и некоторых материалов.