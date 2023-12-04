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С 2014-го в Украине уже должны быть горы боеприпасов — Ходжес

Мир 11:36   04.12.2023
Бен Ходжес
бывший командующий армией США в Европе
С 2014-го в Украине уже должны быть горы боеприпасов — Ходжес Фото: mk.usembassy.gov

Давайте будем честными – что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских боеприпасов. Да, можно быть разочарованными, что Запад не дает больше. А что сделала Украина после 2014 года для увеличения собственного производства боеприпасов?.. Украина может производить сама. Извне нужны только поставки пороха и некоторых материалов.

Автор: Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 11:36;

  • Корреспондент Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Давайте будем честными – что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских боеприпасов. Да, можно быть разочарованными,…".