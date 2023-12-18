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Проросійськість Трампа – це міф – голова комітету ВРУ із зовнішньої політики

Політика 11:16   18.12.2023
Олександр Мережко
голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики
Проросійськість Трампа – це міф – голова комітету ВРУ із зовнішньої політики Фото: www.rada.gov.ua

Щоб зрозуміти, чому Трамп не є ворогом України та чому нам є за що бути вдячними йому, досить порівняти підтримку України за правління Барака Обами та Дональда Трампа. Перший не давав нам зброю, побоюючись ескалації конфлікту з РФ, другий надав нам ЗРК “Javelin”… Особистість Трампа може викликати безліч запитань, але його проросійськість — це міф.

Автор: Олександр Мережко, голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:16;

  • Кореспондент Олександр Мережко, голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб зрозуміти, чому Трамп не є ворогом України та чому нам є за що бути вдячними йому, досить порівняти підтримку…".