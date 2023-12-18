Проросійськість Трампа – це міф – голова комітету ВРУ із зовнішньої політики

Щоб зрозуміти, чому Трамп не є ворогом України та чому нам є за що бути вдячними йому, досить порівняти підтримку України за правління Барака Обами та Дональда Трампа. Перший не давав нам зброю, побоюючись ескалації конфлікту з РФ, другий надав нам ЗРК “Javelin”… Особистість Трампа може викликати безліч запитань, але його проросійськість — це міф.