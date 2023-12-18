Проросійськість Трампа – це міф – голова комітету ВРУ із зовнішньої політики
Фото: www.rada.gov.ua
Щоб зрозуміти, чому Трамп не є ворогом України та чому нам є за що бути вдячними йому, досить порівняти підтримку України за правління Барака Обами та Дональда Трампа. Перший не давав нам зброю, побоюючись ескалації конфлікту з РФ, другий надав нам ЗРК “Javelin”… Особистість Трампа може викликати безліч запитань, але його проросійськість — це міф.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2023 в 11:16;
Кореспондент Олександр Мережко, голова Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щоб зрозуміти, чому Трамп не є ворогом України та чому нам є за що бути вдячними йому, досить порівняти підтримку…".