Live
  • Пн 18.12.2023
    • Kharkiv
  •   +1°С
  • USD 37.02
  • EUR 40.51

Пророссийскость Трампа — это миф — глава комитета ВРУ по внешней политике

Мир 11:16   18.12.2023
Александр Мережко
глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики
Пророссийскость Трампа — это миф — глава комитета ВРУ по внешней политике Фото: www.rada.gov.ua

Чтобы понять, почему Трамп не является врагом Украины и почему нам есть, за что быть благодарными ему, достаточно сравнить поддержку Украины при правлении Барака Обамы и Дональда Трампа. Первый не давал нам оружие, опасаясь эскалации конфликта с РФ, второй предоставил нам ЗРК «Javelin»… Личность Трампа может вызвать множество вопросов, но его пророссийскость – это миф.

Автор: Александр Мережко, глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики
Популярно
Где на Харьковщине купить дешевую елку
Где на Харьковщине купить дешевую елку
17.12.2023, 18:52
Оккупанты получили новый дедлайн для захвата Купянска — военный обозреватель
Оккупанты получили новый дедлайн для захвата Купянска — военный обозреватель
18.12.2023, 09:06
Тактическая задача – Купянск: чего стремится РФ достичь зимой – ВСУ
Тактическая задача – Купянск: чего стремится РФ достичь зимой – ВСУ
18.12.2023, 12:16
Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности
Ночью в Харькове был пожар, есть пострадавший: в ГСЧС сообщили подробности
18.12.2023, 07:57
Ушла на вокзал и не вернулась: полиция ночью искала в Харькове 16-летнюю
Ушла на вокзал и не вернулась: полиция ночью искала в Харькове 16-летнюю
18.12.2023, 10:19
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
Что есть в доме в Сокольниках: в Харькове стартовала продажа квартир (видео)
18.12.2023, 12:40

Новости по теме:

11:16
Пророссийскость Трампа — это миф — глава комитета ВРУ по внешней политике
19:07
FPV-дрон пограничников уничтожил технику РФ под Купянском (видео)
18:51
11 атак и 4 авиаудара – сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
13:32
Планы РФ захватить Харьков к 2026 году: ISW проанализировал статью Bild
07:22
9 атак войск РФ отбили за сутки на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Вы читали новость: «Пророссийскость Трампа — это миф — глава комитета ВРУ по внешней политике»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:16;

  • Корреспондент Александр Мережко, глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы понять, почему Трамп не является врагом Украины и почему нам есть, за что быть благодарными ему, достаточно сравнить поддержку…".