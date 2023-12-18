Пророссийскость Трампа — это миф — глава комитета ВРУ по внешней политике
Фото: www.rada.gov.ua
Чтобы понять, почему Трамп не является врагом Украины и почему нам есть, за что быть благодарными ему, достаточно сравнить поддержку Украины при правлении Барака Обамы и Дональда Трампа. Первый не давал нам оружие, опасаясь эскалации конфликта с РФ, второй предоставил нам ЗРК «Javelin»… Личность Трампа может вызвать множество вопросов, но его пророссийскость – это миф.
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- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 11:16;
Корреспондент Александр Мережко, глава Комитета ВРУ по вопросам внешней политики в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чтобы понять, почему Трамп не является врагом Украины и почему нам есть, за что быть благодарными ему, достаточно сравнить поддержку…".