Пророссийскость Трампа — это миф — глава комитета ВРУ по внешней политике

Чтобы понять, почему Трамп не является врагом Украины и почему нам есть, за что быть благодарными ему, достаточно сравнить поддержку Украины при правлении Барака Обамы и Дональда Трампа. Первый не давал нам оружие, опасаясь эскалации конфликта с РФ, второй предоставил нам ЗРК «Javelin»… Личность Трампа может вызвать множество вопросов, но его пророссийскость – это миф.