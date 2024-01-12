“Шахеди” себе самі не складуть – Гончаренко про участь РФ у війні в Ємені

Звісно, що ще одна війна (в Ємені), в якій беруть участь наші головні союзники – вплине на нас. Але й на росію також, через Іран. Росія вже ініціювала засідання в ООН через атаку коаліції на Ємен. І це тільки початок. Бо бути зараз осторонь путіну не можна. Вибори. Та й Іран може образитися. А “шахеди” самі себе не складуть.