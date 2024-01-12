“Шахеди” себе самі не складуть – Гончаренко про участь РФ у війні в Ємені
Звісно, що ще одна війна (в Ємені), в якій беруть участь наші головні союзники – вплине на нас. Але й на росію також, через Іран. Росія вже ініціювала засідання в ООН через атаку коаліції на Ємен. І це тільки початок. Бо бути зараз осторонь путіну не можна. Вибори. Та й Іран може образитися. А “шахеди” самі себе не складуть.
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- Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Гончаренко., Йемен;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Січня 2024 в 12:17;
Кореспондент Олексій Гончаренко, народний депутат України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Звісно, що ще одна війна (в Ємені), в якій беруть участь наші головні союзники – вплине на нас. Але й…".