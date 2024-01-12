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«Шахеды» себя сами не соберут — Гончаренко об участии РФ в войне в Йемене

Мир 12:17   12.01.2024
Алексей Гончаренко
народный депутат Украины
«Шахеды» себя сами не соберут — Гончаренко об участии РФ в войне в Йемене

Естественно, что еще одна война, в которой участвуют наши главные союзники (в Йемене — Ред.) — повлияет на нас. Но и на россию тоже через Иран. Россия уже инициировала заседание в ООН из-за атаки коалиции на Йемен. И это только начало. Потому что быть сейчас в стороне путину нельзя. Выборы. Да и Иран может обидеться. А шахеды сами себя не соберут.

Автор: Алексей Гончаренко, народный депутат Украины
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  • • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Естественно, что еще одна война, в которой участвуют наши главные союзники (в Йемене — Ред.) — повлияет на нас. Но…".