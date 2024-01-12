«Шахеды» себя сами не соберут — Гончаренко об участии РФ в войне в Йемене

Естественно, что еще одна война, в которой участвуют наши главные союзники (в Йемене — Ред.) — повлияет на нас. Но и на россию тоже через Иран. Россия уже инициировала заседание в ООН из-за атаки коалиции на Йемен. И это только начало. Потому что быть сейчас в стороне путину нельзя. Выборы. Да и Иран может обидеться. А шахеды сами себя не соберут.