«Шахеды» себя сами не соберут — Гончаренко об участии РФ в войне в Йемене
Естественно, что еще одна война, в которой участвуют наши главные союзники (в Йемене — Ред.) — повлияет на нас. Но и на россию тоже через Иран. Россия уже инициировала заседание в ООН из-за атаки коалиции на Йемен. И это только начало. Потому что быть сейчас в стороне путину нельзя. Выборы. Да и Иран может обидеться. А шахеды сами себя не соберут.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, Гончаренко., Йемен;
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- • Дата публикации материала: 12 января 2024 в 12:17;
Корреспондент Алексей Гончаренко, народный депутат Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Естественно, что еще одна война, в которой участвуют наши главные союзники (в Йемене — Ред.) — повлияет на нас. Но…".