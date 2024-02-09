Коли між абміціями та державою обираєш амбіції – Фурса про Зеленського

Залужний звільнений. Найбільша помилка з часів повномасштабного вторгнення зроблена. Удар по стійкості нанесено. Власними руками. Коли між власними політичними амбіціями та державою ти обираєш власні політичні амбіції, то ти не тільки створюєш ризики для держави, але й руйнуєш будь-яке своє політичне майбутнє.