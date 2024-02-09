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Коли між абміціями та державою обираєш амбіції – Фурса про Зеленського

Політика 11:06   09.02.2024
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
Коли між абміціями та державою обираєш амбіції – Фурса про Зеленського
Залужний звільнений. Найбільша помилка з часів повномасштабного вторгнення зроблена. Удар по стійкості нанесено. Власними руками. Коли між власними політичними амбіціями та державою ти обираєш власні політичні амбіції, то ти не тільки створюєш ризики для держави, але й руйнуєш будь-яке своє політичне майбутнє.
Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2024 в 11:06;

  • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Залужний звільнений. Найбільша помилка з часів повномасштабного вторгнення зроблена. Удар по стійкості нанесено. Власними руками. Коли між власними політичними амбіціями…".