Когда между абмициями и государством выбираешь амбиции — Фурса о Зеленском

Залужный уволен. Самая большая ошибка со времен полномасштабного вторжения сделана. Удар по стойкости нанесен. Собственными руками. Когда между собственными политическими амбициями и государством ты выбираешь собственные политические амбиции, ты не только создаешь риски для государства, но и разрушаешь любое свое политическое будущее.