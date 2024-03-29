Україні потрібні системи “Петріот” – Зеленський

Україна ще не настільки сильна, як може бути. Потрібно дати нам змогу діяти на полі бою. Для цього необхідні дві речі: системи “Петріот”, які можуть передати нам Сполучені Штати, і паритет в артилерії. Системами “Петріот” ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть іти вперед.