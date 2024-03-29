Україні потрібні системи “Петріот” – Зеленський
Україна ще не настільки сильна, як може бути. Потрібно дати нам змогу діяти на полі бою. Для цього необхідні дві речі: системи “Петріот”, які можуть передати нам Сполучені Штати, і паритет в артилерії. Системами “Петріот” ми розблокуємо небо, і наші хлопці будуть іти вперед.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Зеленський, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2024 в 12:42;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Україна ще не настільки сильна, як може бути. Потрібно дати нам змогу діяти на полі бою. Для цього необхідні дві…".