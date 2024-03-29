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Украине нужны системы «Пэтриот» — Зеленский

Мир 12:42   29.03.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Украине нужны системы «Пэтриот» — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Украина еще не столь сильна, как может быть. Нужно дать нам возможность действовать на поле боя. Для этого необходимы две вещи: системы «Пэтриот», которые могут передать нам Соединенные Штаты, и паритет в артиллерии. Системами «Пэтриот» мы разблокируем небо, и наши ребята будут идти вперед.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 12:42;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина еще не столь сильна, как может быть. Нужно дать нам возможность действовать на поле боя. Для этого необходимы две…".