Украине нужны системы «Пэтриот» — Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
Украина еще не столь сильна, как может быть. Нужно дать нам возможность действовать на поле боя. Для этого необходимы две вещи: системы «Пэтриот», которые могут передать нам Соединенные Штаты, и паритет в артиллерии. Системами «Пэтриот» мы разблокируем небо, и наши ребята будут идти вперед.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: война, Зеленский, сша;
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2024 в 12:42;
Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украина еще не столь сильна, как может быть. Нужно дать нам возможность действовать на поле боя. Для этого необходимы две…".