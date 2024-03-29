Украине нужны системы «Пэтриот» — Зеленский

Украина еще не столь сильна, как может быть. Нужно дать нам возможность действовать на поле боя. Для этого необходимы две вещи: системы «Пэтриот», которые могут передать нам Соединенные Штаты, и паритет в артиллерии. Системами «Пэтриот» мы разблокируем небо, и наши ребята будут идти вперед.