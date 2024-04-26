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“Експертне середовище” РФ впевнене, що “можна задавити живою масою” – Машовець

Політика 11:19   26.04.2024
Костянтин Машовець
військовий оглядач
“Експертне середовище” РФ впевнене, що “можна задавити живою масою” – Машовець Фото: фейсбук Костянтина Машовця

У болотяному “експертному середовищі”, а також у “керівних колах” кремлівських “чекістів-рюріків” із новою силою розгортається полемічний дискурс “за мобілізацію” як засіб “адекватної відповіді” на останню “подлянку Запада”. Ви не повірите, але вони серйозно “рассуждают”, що “можно задавить живой массой”. Голоси одиниць… тонуть у “воплях” переважаючої маси справжніх довб@ів, впевнених в тому, що в них людей більше ніж загальна кількість вражаючих елементів у касетних бойових частинах снарядів та ракет.

Автор: Костянтин Машовець, військовий оглядач
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:19;

  • Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "У болотяному “експертному середовищі”, а також у “керівних колах” кремлівських “чекістів-рюріків” із новою силою розгортається полемічний дискурс “за мобілізацію” як…".