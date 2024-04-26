“Експертне середовище” РФ впевнене, що “можна задавити живою масою” – Машовець

У болотяному “експертному середовищі”, а також у “керівних колах” кремлівських “чекістів-рюріків” із новою силою розгортається полемічний дискурс “за мобілізацію” як засіб “адекватної відповіді” на останню “подлянку Запада”. Ви не повірите, але вони серйозно “рассуждают”, що “можно задавить живой массой”. Голоси одиниць… тонуть у “воплях” переважаючої маси справжніх довб@ів, впевнених в тому, що в них людей більше ніж загальна кількість вражаючих елементів у касетних бойових частинах снарядів та ракет.