“Експертне середовище” РФ впевнене, що “можна задавити живою масою” – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
У болотяному “експертному середовищі”, а також у “керівних колах” кремлівських “чекістів-рюріків” із новою силою розгортається полемічний дискурс “за мобілізацію” як засіб “адекватної відповіді” на останню “подлянку Запада”. Ви не повірите, але вони серйозно “рассуждают”, що “можно задавить живой массой”. Голоси одиниць… тонуть у “воплях” переважаючої маси справжніх довб@ів, впевнених в тому, що в них людей більше ніж загальна кількість вражаючих елементів у касетних бойових частинах снарядів та ракет.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: війна, Машовець, мобілізація, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 11:19;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "У болотяному “експертному середовищі”, а також у “керівних колах” кремлівських “чекістів-рюріків” із новою силою розгортається полемічний дискурс “за мобілізацію” як…".