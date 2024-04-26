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«Экспертная среда» РФ уверена, что «можно задавить живой массой» — Машовец

Мир 11:19   26.04.2024
Константин Машовец
военный обозреватель
«Экспертная среда» РФ уверена, что «можно задавить живой массой» — Машовец Фото: facebook Константина Машовца

В болотной «экспертной среде», а также в «руководящих кругах» кремлевских «чекистов-рюриков» с новой силой разворачивается дискурс «за мобилизацию» как средство «адекватного ответа» на последнюю «подлянку Запада». Вы не поверите, но они серьезно «рассуждают», что «можно задавить живой массой». Голоса единиц… тонут в «воплях» преобладающей массы настоящих долб@в, уверенных в том, что у них людей больше, чем общее количество поражающих элементов в кассетных боевых частях снарядов и ракет.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В болотной «экспертной среде», а также в «руководящих кругах» кремлевских «чекистов-рюриков» с новой силой разворачивается дискурс «за мобилизацию» как средство…".