На Поклонній горі – черги до трофейної техніки України та НАТО… Їх дуже багато. Значно більше, ніж у “чергах за наєждіна” або квітникарів на Борисівському цвинтарі (біля могили Навального – Ред.). Болісно-нескінченна черга – для вати не тортури, а “щастя причетності” до м’ясних штурмів, убитих міст України, розстрілів у Бучі та бомбувань. Ілюзії демократів-лібералів недоречні.