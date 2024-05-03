Черги до розбитої техніки України в Москві: Невзоров про недоречні ілюзії
На Поклонній горі – черги до трофейної техніки України та НАТО… Їх дуже багато. Значно більше, ніж у “чергах за наєждіна” або квітникарів на Борисівському цвинтарі (біля могили Навального – Ред.). Болісно-нескінченна черга – для вати не тортури, а “щастя причетності” до м’ясних штурмів, убитих міст України, розстрілів у Бучі та бомбувань. Ілюзії демократів-лібералів недоречні.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Суспільство; Теги: Невзоров, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:30;
Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Поклонній горі – черги до трофейної техніки України та НАТО… Їх дуже багато. Значно більше, ніж у “чергах за…".