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Черги до розбитої техніки України в Москві: Невзоров про недоречні ілюзії

Політика 11:30   03.05.2024
Олександр Невзоров
російський журналіст
Черги до розбитої техніки України в Москві: Невзоров про недоречні ілюзії

На Поклонній горі – черги до трофейної техніки України та НАТО… Їх дуже багато. Значно більше, ніж у “чергах за наєждіна” або квітникарів на Борисівському цвинтарі (біля могили Навального – Ред.). Болісно-нескінченна черга – для вати не тортури, а “щастя причетності” до м’ясних штурмів, убитих міст України, розстрілів у Бучі та бомбувань. Ілюзії демократів-лібералів недоречні.

Автор: Олександр Невзоров, російський журналіст
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:30;

  • Кореспондент Олександр Невзоров, російський журналіст у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Поклонній горі – черги до трофейної техніки України та НАТО… Їх дуже багато. Значно більше, ніж у “чергах за…".