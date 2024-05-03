Очереди к разбитой технике Украины в Москве: Невзоров о неуместных иллюзиях
На Поклонной горе — очередищи к трофейной технике Украины и НАТО… Их очень-очень много. Значительно больше, чем в «очередях за надеждина» или цветоложников на Борисовском кладбище (у могилы Навального — Ред.). Мучительно-бесконечная очередь для ваты не пытка, а «счастье сопричастности» к мясным штурмам, убитым городам Украины, расстрелам в Буче и бомбежкам. Иллюзии демократов-либералов неуместны.
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- Категории: Мир, Общество, Политика, Сказано; Теги: Невзоров, рф;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:30;
Корреспондент Александр Невзоров, российский журналист в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Поклонной горе — очередищи к трофейной технике Украины и НАТО… Их очень-очень много. Значительно больше, чем в «очередях за…".