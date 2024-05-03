На Поклонной горе — очередищи к трофейной технике Украины и НАТО… Их очень-очень много. Значительно больше, чем в «очередях за надеждина» или цветоложников на Борисовском кладбище (у могилы Навального — Ред.). Мучительно-бесконечная очередь для ваты не пытка, а «счастье сопричастности» к мясным штурмам, убитым городам Украины, расстрелам в Буче и бомбежкам. Иллюзии демократов-либералов неуместны.