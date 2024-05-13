“Першої лінії фортифікацій та мін просто не було” – Ярославський
Першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у “сіру зону”, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути “сірою”! За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть міг. Ми приходимо до думки, що це або божевільна крадіжка, або навмисний саботаж! Тепер ми знову втрачаємо людей, території та робимо те, що вже робили у вересні 22-го.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2024 в 11:14;
Кореспондент Денис Ярославський, командир підрозділу ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у “сіру зону”, по всій лінії кордону, яка в…".