“Першої лінії фортифікацій та мін просто не було” – Ярославський

Першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у “сіру зону”, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути “сірою”! За два роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус три поверхи! А не було навіть міг.

Ми приходимо до думки, що це або божевільна крадіжка, або навмисний саботаж!