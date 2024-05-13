«Первой линии фортификаций и мин просто не было» — Ярославский
Фото: Денис Ярославский/facebook
Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в «серую зону», по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть «серой»! За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22-го.
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- Категории: Происшествия, Сказано, Харьков; Теги: наступ, наступление, укрепления, Харьков, Ярославский;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:14;
Корреспондент Денис Ярославский, командир подразделения ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в «серую зону», по всей линии кордона, которая в…".