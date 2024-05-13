Live
  • Пн 13.05.2024
  • Харьков  +7°С
  • USD 39.72
  • EUR 42.81

«Первой линии фортификаций и мин просто не было» — Ярославский

Происшествия 11:14   13.05.2024
Денис Ярославский
командир подразделения ВСУ
«Первой линии фортификаций и мин просто не было» — Ярославский Фото: Денис Ярославский/facebook
Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в «серую зону», по всей линии кордона, которая в принципе не должна была быть «серой»! За два года на украинской границе должны были стоять бетонные укрепления в минус 3 этажа! А не было даже мин. Мы приходим к мнению, что это или безумное воровство, или умышленный саботаж! Теперь мы снова теряем людей, территории и делаем то, что уже делали в сентябре 22-го.
Автор: Денис Ярославский, командир подразделения ВСУ
Популярно
Главные новости Харькова 13 мая: ситуация на фронте, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 13 мая: ситуация на фронте, последствия обстрелов
13.05.2024, 11:44
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
Умышленный саботаж. На Харьковщине укреплений и мин не было – Ярославский
12.05.2024, 16:15
На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ
На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ
13.05.2024, 11:04
Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
Почти все укрепления Харьковщины построили Синегубов и Грицков – Доник
12.05.2024, 18:35
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
Терехов рассказал об обстановке в Харькове на фоне российского наступления
11.05.2024, 18:37
По меньшей мере 9 КАБов «прилетели» – Тимошко о ночи на Харьковщине
По меньшей мере 9 КАБов «прилетели» – Тимошко о ночи на Харьковщине
13.05.2024, 11:39

Новости по теме:

11:20
Линии обороны выстроены в Харьковской области, они есть — Коваленко
11:14
«Первой линии фортификаций и мин просто не было» — Ярославский
11:04
На Харьковщине атакует Африканский корпус наемников РФ — АТЕШ
09:53
Враг пытался продвинутся в Липцы, но не смог — Бутусов
09:21
«Много манипуляций» — в СНБО высказались об укреплениях на Харьковщине (видео)

Вы читали новость: ««Первой линии фортификаций и мин просто не было» — Ярославский»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2024 в 11:14;

  • Корреспондент Денис Ярославский, командир подразделения ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первой линии фортификаций и мин просто не было. Враг свободно вошел в «серую зону», по всей линии кордона, которая в…".