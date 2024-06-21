На українські ЗМІ посилюється політичний тиск – RSF

Стеження, погрози призову в армію, посилення контролю з боку влади… На українські ЗМІ посилюється політичний тиск і перешкоди. Репортери без кордонів (RSF) закликають українську владу виконати рекомендації своєї дорожньої карти, представленої рік тому, щоб захистити незалежну журналістику та право на інформацію в країні.