На українські ЗМІ посилюється політичний тиск – RSF
Стеження, погрози призову в армію, посилення контролю з боку влади… На українські ЗМІ посилюється політичний тиск і перешкоди. Репортери без кордонів (RSF) закликають українську владу виконати рекомендації своєї дорожньої карти, представленої рік тому, щоб захистити незалежну журналістику та право на інформацію в країні.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: давление, репортеры без границ, сми;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 11:53;
Кореспондент Репортери без кордонів, міжнародна організація у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стеження, погрози призову в армію, посилення контролю з боку влади… На українські ЗМІ посилюється політичний тиск і перешкоди. Репортери без…".