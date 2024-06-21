Live
  • Пт 21.06.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

На українські ЗМІ посилюється політичний тиск – RSF

Політика 11:53   21.06.2024
Репортери без кордонів
міжнародна організація
На українські ЗМІ посилюється політичний тиск – RSF

Стеження, погрози призову в армію, посилення контролю з боку влади… На українські ЗМІ посилюється політичний тиск і перешкоди. Репортери без кордонів (RSF) закликають українську владу виконати рекомендації своєї дорожньої карти, представленої рік тому, щоб захистити незалежну журналістику та право на інформацію в країні.

Автор: Репортери без кордонів, міжнародна організація
Популярно
У Харкові чоловік кинувся з ножем на рідного брата: що сталося
У Харкові чоловік кинувся з ножем на рідного брата: що сталося
21.06.2024, 12:58
На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив – Генштаб ЗСУ на 11:00
На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив – Генштаб ЗСУ на 11:00
21.06.2024, 12:27
Декоративні дерева й квіти: на Олексіївці жителі облаштували двір будинку
Декоративні дерева й квіти: на Олексіївці жителі облаштували двір будинку
21.06.2024, 12:14
У ГУР прокоментували загрозу «наступу РФ» на Борову на Харківщині
У ГУР прокоментували загрозу «наступу РФ» на Борову на Харківщині
21.06.2024, 11:44
В’їхав на мінне поле: на Харківщині сапери знайшли 100 мін біля авто загиблого
В’їхав на мінне поле: на Харківщині сапери знайшли 100 мін біля авто загиблого
21.06.2024, 10:54
Населення Харківщини забезпечать газом у балонах
Населення Харківщини забезпечать газом у балонах
21.06.2024, 10:27

Новини за темою:


Ви читали новину: «На українські ЗМІ посилюється політичний тиск – RSF»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 11:53;

  • Кореспондент Репортери без кордонів, міжнародна організація у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стеження, погрози призову в армію, посилення контролю з боку влади… На українські ЗМІ посилюється політичний тиск і перешкоди. Репортери без…".