На украинские СМИ нарастает политическое давление — RSF
Слежка, угрозы призывом в армию, усиление контроля со стороны властей… На украинские СМИ нарастает политическое давление и препятствия. «Репортеры без границ» (RSF) призывают украинские власти выполнить рекомендации своей дорожной карты, представленной год назад, чтобы защитить независимую журналистику и право на информацию в стране.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: давление, репортеры без границ, сми;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 11:53;
Корреспондент Репортеры без границ, международная организация в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Слежка, угрозы призывом в армию, усиление контроля со стороны властей… На украинские СМИ нарастает политическое давление и препятствия. «Репортеры без…".