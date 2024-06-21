На украинские СМИ нарастает политическое давление — RSF

Слежка, угрозы призывом в армию, усиление контроля со стороны властей… На украинские СМИ нарастает политическое давление и препятствия. «Репортеры без границ» (RSF) призывают украинские власти выполнить рекомендации своей дорожной карты, представленной год назад, чтобы защитить независимую журналистику и право на информацию в стране.