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“Прості росіяни” вбивають простих українців – МЗС Литви про “зняття санкцій”

Події 08:42   05.08.2024
Габріелюс Ландсбергіс
міністр закордонних справ Литви
“Прості росіяни” вбивають простих українців – МЗС Литви про “зняття санкцій”

Я хотів би звернутись до постійного питання про тих “простих росіян”, які “не повинні потрапити під санкції”. Я чую розмови про невинність простих росіян, але потім бачу, як прості росіяни вбивають простих українців. Я бачу, як прості росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на картонному костюмі танка… Звичайна Росія хвора. Зцілення буде тривалим і виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли Росія, а не лише Путін, зазнає поразки.

Автор: Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2024 в 08:42;

  • Кореспондент Габріелюс Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я хотів би звернутись до постійного питання про тих “простих росіян”, які “не повинні потрапити під санкції”. Я чую розмови…".