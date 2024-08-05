“Прості росіяни” вбивають простих українців – МЗС Литви про “зняття санкцій”

Я хотів би звернутись до постійного питання про тих “простих росіян”, які “не повинні потрапити під санкції”. Я чую розмови про невинність простих росіян, але потім бачу, як прості росіяни вбивають простих українців. Я бачу, як прості росіяни святкують вбивство. Я бачу, як звичайні російські батьки одягають своїх простих російських дітей у військову форму і малюють літеру Z на картонному костюмі танка… Звичайна Росія хвора. Зцілення буде тривалим і виснажливим процесом, який розпочнеться лише тоді, коли Росія, а не лише Путін, зазнає поразки.