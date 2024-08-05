«Простые россияне» убивают простых украинцев — МИД Литвы о «снятии санкций»

Я хотел бы обратиться к постоянному вопросу о тех «простых россиянах», которые «не должны попасть под санкции». Я слышу разговоры о невиновности простых россиян, но потом вижу, как простые россияне убивают простых украинцев. Я вижу, как простые россияне празднуют убийство. Я вижу, как обычные российские родители одевают своих простых российских детей в военную форму и рисуют букву Z на картонном костюме танка… Обычная Россия больна. Исцеление будет длительным и изнурительным процессом, который начнется только тогда, когда Россия, а не только Путин, потерпит поражение.