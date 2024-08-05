«Простые россияне» убивают простых украинцев — МИД Литвы о «снятии санкций»
Фото: «Х» Габриэлюса Ландсбергиса
Я хотел бы обратиться к постоянному вопросу о тех «простых россиянах», которые «не должны попасть под санкции». Я слышу разговоры о невиновности простых россиян, но потом вижу, как простые россияне убивают простых украинцев. Я вижу, как простые россияне празднуют убийство. Я вижу, как обычные российские родители одевают своих простых российских детей в военную форму и рисуют букву Z на картонном костюме танка… Обычная Россия больна. Исцеление будет длительным и изнурительным процессом, который начнется только тогда, когда Россия, а не только Путин, потерпит поражение.
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- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, литва, санкции;
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- • Дата публикации материала: 5 августа 2024 в 08:42;
Корреспондент Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я хотел бы обратиться к постоянному вопросу о тех «простых россиянах», которые «не должны попасть под санкции». Я слышу разговоры…".