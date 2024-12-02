Зеленський сказав, що Росія має піти на три букви
Фото: president.gov.ua
На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить, — вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Зеленський, Россия;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 20:24;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить, —…".