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Зеленський сказав, що Росія має піти на три букви

Політика 20:24   02.12.2024
Володимир Зеленський
президент України
Зеленський сказав, що Росія має піти на три букви Фото: president.gov.ua

На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить, — вбиває нас, а ми захищаємося і боремося з ворогом.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2024 в 20:24;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "На що повинна піти Росія? На три букви. Бажано, щоб вона зрозуміла, що вона робить те, що вона робить, —…".