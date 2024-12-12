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Звідки взялися “ці орбани, сіярто та африканські керівники”, пояснив Чалий

Політика 09:05   12.12.2024
Валерій Чалий
експосол України в США
Звідки взялися “ці орбани, сіярто та африканські керівники”, пояснив Чалий

Зверніть увагу, як поступово, попри всі міжнародні норми й принципи, було навʼязано думку не про агресора і жертву окупації, а про “дві сторони конфлікту”. Звідси й усі ці орбани, сіярто, африканські керівники з бажанням посередництва. Їм ще самим треба вийти з конфліктів, як внутрішніх, так і зовнішніх… Це не посередництво тоді буде. А спроба “половити рибку у каламутній воді” для себе, підіграти агресору та імітація процесу. Можливо свої інтереси їм і вдасться просунути. Але при чому тут Україна?!

Автор: Валерій Чалий, експосол України в США
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 09:05;

  • Кореспондент Валерій Чалий, експосол України в США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зверніть увагу, як поступово, попри всі міжнародні норми й принципи, було навʼязано думку не про агресора і жертву окупації, а…".