Звідки взялися “ці орбани, сіярто та африканські керівники”, пояснив Чалий

Зверніть увагу, як поступово, попри всі міжнародні норми й принципи, було навʼязано думку не про агресора і жертву окупації, а про “дві сторони конфлікту”. Звідси й усі ці орбани, сіярто, африканські керівники з бажанням посередництва. Їм ще самим треба вийти з конфліктів, як внутрішніх, так і зовнішніх… Це не посередництво тоді буде. А спроба “половити рибку у каламутній воді” для себе, підіграти агресору та імітація процесу. Можливо свої інтереси їм і вдасться просунути. Але при чому тут Україна?!