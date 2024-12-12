Откуда взялись «эти орбаны, сиярто и африканские руководители», объяснил Чалый
Фото: facebook Валерия Чалого
Обратите внимание, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации, а о «двух сторонах конфликта». Отсюда все эти орбаны, сиярто, африканские руководители с желанием посредничества. Им еще самим нужно выйти из конфликтов, как внутренних, так и внешних… Это не посредничество тогда будет. А попытка «половить рыбку в мутной воде» для себя, подыграть агрессору и имитация процесса Возможно, свои интересы им и удастся продвинуть. Но при чем здесь Украина?
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: орбан, переговоры, перемирие, чалый;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 09:05;
Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обратите внимание, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации,…".