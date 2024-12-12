Live
  • Чт 12.12.2024
  • Харьков  -1°С
  • USD 41.69
  • EUR 43.8

Откуда взялись «эти орбаны, сиярто и африканские руководители», объяснил Чалый

Мир 09:05   12.12.2024
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Откуда взялись «эти орбаны, сиярто и африканские руководители», объяснил Чалый Фото: facebook Валерия Чалого

Обратите внимание, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации, а о «двух сторонах конфликта». Отсюда все эти орбаны, сиярто, африканские руководители с желанием посредничества. Им еще самим нужно выйти из конфликтов, как внутренних, так и внешних… Это не посредничество тогда будет. А попытка «половить рыбку в мутной воде» для себя, подыграть агрессору и имитация процесса Возможно, свои интересы им и удастся продвинуть. Но при чем здесь Украина?

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
Популярно
Отключения электроэнергии на Харьковщине: кто сегодня будет без света
Отключения электроэнергии на Харьковщине: кто сегодня будет без света
12.12.2024, 07:17
Опасную погоду ожидают сегодня и завтра в Харьковской области
Опасную погоду ожидают сегодня и завтра в Харьковской области
11.12.2024, 17:35
ISW: РФ накопила большое количество сил на севере области, атакуют по-новому
ISW: РФ накопила большое количество сил на севере области, атакуют по-новому
12.12.2024, 07:52
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
«У россиян нет шансов»: что хочет захватить враг на Харьковщине к Новому году
10.12.2024, 14:47
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
Утвердили список домов, которые снесут в Харькове: адреса
11.12.2024, 14:50
В ОТГВ «Харьков» сообщили о потерях врага на севере – есть пленные и раненые
В ОТГВ «Харьков» сообщили о потерях врага на севере – есть пленные и раненые
12.12.2024, 09:28

Новости по теме:

11:51
Удар по Охматдету — это послание Орбану и Си — Гончаренко
11:44
Говорят, Орбан может предложить Трампу договориться с наркобаронами — Чалый
10:38
Орбан в Киеве: что известно о визите «европейского друга Путина» в Украину
11:37
Хочет ли Запад кинуть Украину? — ответ Фурсы
14:29
Европейские союзники теряют внимание к Украине и подводят ее – CNN

Вы читали новость: «Откуда взялись «эти орбаны, сиярто и африканские руководители», объяснил Чалый»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 09:05;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обратите внимание, как постепенно, несмотря на все международные нормы и принципы, было навязано мнение не об агрессоре и жертве оккупации,…".