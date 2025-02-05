Рідкоземельні метали – це пояснення Трампа, навіщо допомагати Україні
Фото: Тарас Загородний/Фейсбук
Заяви Трампа про “рідкоземельні метали” – це обґрунтування для власних виборців чому військова допомога Україні буде продовжена. Тобто “Байден допомагав просто так”, а “ми будемо допомагати, щоб отримати зиск”.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: металл, Трамп;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2025 в 10:08;
Кореспондент Тарас Загородний, керуючий партнер Національної антикризової групи у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заяви Трампа про “рідкоземельні метали” – це обґрунтування для власних виборців чому військова допомога Україні буде продовжена. Тобто “Байден допомагав…".