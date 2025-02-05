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Редкоземельные металлы — это объяснение Трампа, зачем помогать Украине

Мир 10:08   05.02.2025
Тарас Загородний
управляющий партнер Национальной антикризисной группы
Редкоземельные металлы — это объяснение Трампа, зачем помогать Украине Фото: Тарас Загородний/Facebook

Заявления Трампа о «редкоземельных металлах» — это обоснование для собственных избирателей, почему военная помощь Украине будет продолжена. То есть «Байден помогал просто так», а «мы будем помогать, чтобы получить выгоду».

Автор: Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 10:08;

  • Корреспондент Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявления Трампа о «редкоземельных металлах» — это обоснование для собственных избирателей, почему военная помощь Украине будет продолжена. То есть «Байден…".