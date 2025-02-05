Редкоземельные металлы — это объяснение Трампа, зачем помогать Украине
Фото: Тарас Загородний/Facebook
Заявления Трампа о «редкоземельных металлах» — это обоснование для собственных избирателей, почему военная помощь Украине будет продолжена. То есть «Байден помогал просто так», а «мы будем помогать, чтобы получить выгоду».
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: металл, Трамп;
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- • Дата публикации материала: 5 февраля 2025 в 10:08;
Корреспондент Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заявления Трампа о «редкоземельных металлах» — это обоснование для собственных избирателей, почему военная помощь Украине будет продолжена. То есть «Байден…".