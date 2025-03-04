А вони нам точно треба, такі рейки? – редактор про угоду зі США
Фото: Сергій Сидоренко/Фейсбук
Попри те, що ця угода (про рідкісноземельні метали – Ред.) сформульована у вигляді, який для України не несе загрози, у мене питання: а вони нам точно треба, такі рейки? Чи варто давати гоп-стоп компанії у Вашингтоні сигнал про радісну згоду України на все це? Який прикол підписувати угоду у вигляді “подяки” за найбільш пропутінські наразі дії адміністрації США? Щось у мене є великий сумнів, що згода Зеленського на підписання з США угоди про надра – хай якою вона є – зараз буде сприйнята суспільством із розумінням. І що буде хоч якась помітна критика, якщо це підписання зірветься. Бо це одночасно питання і гідності, і здорового глузду.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2025 в 15:19;
Кореспондент Сергій Сидоренко, редактор "Європейської правди" у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попри те, що ця угода (про рідкісноземельні метали – Ред.) сформульована у вигляді, який для України не несе загрози, у…".